Imbal Hasil SUN Enggan Alami Penurunan

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekarang ini FOMC meeting menjadi fokus dan tingkat inflasi domestik diperkirakan mengalami kenaikan. Dari global, imbal hasil UST mulai beranjak mengalami penguatan walaupun secara umum data ekonomi Amerika Serikat (AS) belum mengalami perbaikan.



"Fokus akan tertuju pada FOMC meeting yang akan disimpulkan pada Kamis dini hari mendatang di mana saat ini peluang kenaikan Fed Fund Rate (FFR) target masih rendah," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa 2 Mei 2017.

Dari domestik, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) mulai enggan mengalami penurunan dan cenderung bergerak dengan rentang yang terbatas. Selain menunggu kepastian peringkat utang oleh S&P yang diharapkan naik ke investment grade, inflasi April 2017 yang dirilis siang ini diperkirakan naik ke atas empat persen YoY."Kondisi itu diperkirakan terjadi di mana sebelumnya mengalami penurunan ke kisaran 3,6 persen YoY. Lelang sukuk kembali akan digelar pada Selasa ini dengan target indikatif sebesar Rp6 triliun," kata Rangga.Di sisi lain, kekhawatiran government shut down surut dan data Amerika Serikat (AS) terbilang buruk. Kongres menyepakati proposal anggaran Trump dengan beberapa catatan sehingga aktivitas Pemerintah AS bisa berlangsung hingga September 2017. Diharapkan Pemerintahan Trump benar-benar memanfaatkan dengan baik hal tersebut.Dolar index pulih tetapi masih bertahan di bawah 100 dan masih tertekan oleh data ekonomi AS yang kurang baik setelah pertumbuhan PDB kuartal I-2017 diumumkan turun drastis di mana semalam data manufaktur juga diumumkan anjlok."Sembari menunggu hasil voting terhadap anggaran Pemerintah AS, fokus akan perlahan beralih ke FOMC meeting yang dimulai Selasa dan disimpulkan Kamis dini hari dengan FFR target diperkirakan belum akan naik," pungkas Rangga.(ABD)