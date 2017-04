BEI Usulkan Penghapusan Pajak Dividen bagi Investor Saham

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) akan mengusulkan pembebasan pajak dividen bagi investor yang menambung di saham. Rencana ini diharapkan semakin membuat investor yang menyimpan dananya di pasar modal semakin banyak sehingga berdampak baik bagi pasar modal nasional.



Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengatakan, rencana ini akan ada dalam program Yuk Nabung Saham. Melihat kesuksesan pasar modal Jepang yang menerapkan cara serupa dengan pajak nol persen bagi investor dalam range tertentu.

"Supaya apa? Orang jadi suka nabung (saham). Di Jepang begitu, you nabung saham yang kecil itu nol (pajak). Bagi investor yang rutin menabung saham Rp10 juta per bulan, maka akan diusulkan supaya pajak dividennya dihapuskan,” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta, Kamis 6 April 2017.Dirinya menambahkan, potensi yang dimiliki jika aturan ini disetujui akan cukup besar bagi pasar modal. Apalagi jumlah penduduk Indonesia merupakan salah satu yang terbanyak di dunia.“Coba bayangkan, kalau saja satu juta orang dari 64 juta rumah tangga yang ada ini menabung Rp1 juta per bulan, maka ada Rp10 triliun saving perbankan pindah ke investasi ekuitas,” jelas dia.Sebelum itu, BEI akan menyiapkan naskah akademik terkait rencana perubahan terbatas pada Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di dalamnya pendapatan dividen masuk ke dalam objek pajak yang dikenakan PPh sebesar 10 persen."Dalam waktu dekat naskah usulan penghapusan pajak dividen tersebut akan dilayangkan ke eksekutif dan selanjutnya berproses di legislatif. Usul ini sudah saya sampaikan ke Ditjen Pajak. Tetapi, tugas kami membuat proposalnya," pungkasnya.(SAW)