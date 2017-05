Resmi IPO, Saham Pelayaran Tamarin Tancap Gas ke Level Rp187

Metrotvnews.com, Jakarta: P‎T Pelayaran Tamarin Samudra Tbk (TAMU) resmi merealisasikan pencatatan perdagangan saham IPO ‎di Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten ke-541 ini melepas sebanyak-banyaknya 750 juta saham dengan harga sebesar Rp110 per saham.



Pantauan Metrotvnews.com, di Gedung BEI, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017, pada saat melantai saham TAMU langsung naik 77 poin atau setara 70 persen ke posisi Rp187 per saham dari sebelumnya yang ditawarkan di Rp110 per saham. ‎Saat pembukaan perdagangan, saham TAMU ditransaksikan sebanyak satu kali dengan volume 12 lot dengan nilai transaksi Rp224 ribu.

Usai resmi IPO, perusahaan bakal meraup dana segar Rp82,5 miliar dari proses hajatan IPO tersebut. Perseroan sebelumnya membidik dana Rp105 miliar sampai Rp170 miliar.Adapun penjamin pelaksana emisi efek IPO Pelayaran Tamarin Samudra, yakni PT Investindo Nusantara Sekuritas dan PT Sinarmas Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek adalah ‎PT Minna Padi Investama Sekuritas‎, PT Panca Global Securities, PT Philip Sekuritas Indonesia, dan PT Profindo Sekuritas Indonesia.Baca:Catatan Metrotvnews.com, dana hasil dari IPO sebanyak Rp82,5 miliar setelah dikurangi biaya emisi saham, rencananya perseroan akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja, seperti pembiayaan cadangan peralatan dan perlengkapan kapal.Sekadar informasi, PT Pelayaran Tamarin Samudra didirikan pada 1998. Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan bergerak di bidang jasa penyewaan kapal penunjang kegiatan lepas pantai bagi industri minyak dan gas bumi.Saat ini perseroan memiliki dan mengoperasikan lima armada penunjang kegiatan lepas pantai atau offshore support vessel (OSV) dengan berbagai tipe dan fungsi. Sebelum IPO, saham perseroan dimiliki oleh PT Andalan Lepas Pantai sebesar 100 persen dan PT Sentra Andalan Tamarin hanya memiliki 10.000 lembar saham atau setara 0,00 persen.(AHL)