Penguatan Rupiah ke Level Rp13.298/USD Ditopang Penjualan Valas

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat pergerakan nilai tukar rupiah cenderung menguat dan stabil selama Juni 2017. Nilai tukar rupiah secara rata-rata bulanan menguat sebesar 0,17 persen ke level Rp13.298 per USD.



Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat mengatakan, penguatan tersebut ditopang oleh penjualan valas dan aliran masuk modal asing yang cukup besar ke pasar domestik.

"Volatilitas nilai tukar terjaga rendah disertai dengan meningkatnya efisiensi di pasar valas serta sejalan dengan penguatan mata uang regional," ujar dalam jumpa pers di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis malam 20 Juli 2017.Menurutnya, volatilitas nilai tukar yang terjaga sejalan dengan berbagai langkah pendalaman pasar valas. hal itu tampak dari semakin besarnya volume transaksi valas harian, termasuk transaksi derivatif."BI akan tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai dengan nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar," tandasnya.Mengutip Bloomberg Jumat 16 Juni 2017 mencatat, mata uang Garuda ini ditutup menguat ke posisi Rp13.299 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga 13 poin atau setara 0,09 persen.Adapun rentang gerak rupiah berada di kisaran Rp13.292-Rp13.316 per USD sepanjang hari ini. Di mana rupiah mencatat year to date (ytd) return sebesar -1,29 persen.Sementara itu, berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan di level Rp13.073 per USD. Gerak rupiah terpantau stabil dan masih berada di level Rp13.000-an.(ABD)