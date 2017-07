Pengaruh Sentimen Global, Rupiah Melemah 11 Poin

Metrotvnews.com, Jakarta: Pergerakan mata uang rupiah melemah pada perdagangan hari ini. Sentimen global memengaruhi gerak rupiah.



Bloomberg, Rabu 26 Juli 2017, melansir mata uang Rupiah melemah 11 poin atau 0,08 persen dengan berada pada Rp13.338 per USD.

Yahoo Finance merilis bahwa mata uang rupiah melemah 11 poin atau 0,08 persen dengan berada pada Rp13.334 per USD.Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah 14 poin dengan berada pada Rp13.334 per USD.Sentimen global yang lebih mendominasi gerak nilai tukar rupiah dikhawatirkan dapat mengganggu peluang ‎mata uang Garuda untuk kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat (USD). Dengan begitu, rupiah berpotensi bisa mengalami pelemahan.Sentimen datang karena pelaku pasar global telah memperkirakan the Fed akan tetap mempertahankan suku bunga. Fokusnya akan ada pada petunjuk apakah akan menaikkan suku bunga lagi tahun ini atau tidak."Meski diharapkan pelemahan dapat terbatas untuk menghindari tren pelemahan lebih dalam, tapi tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat menahan penguatan rupiah tersebut," ujar ‎Analis Senior PT Binaartha Sekuritas Reza Priyambada‎, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 26 Juli 2017.(SAW)