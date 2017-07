Bos AISA Ingin Kasus Anak Usahanya Cepat Terselesaikan

Metrotvnews.com, Jakarta: ‎Kepolisian telah menyita beras milik PT Indo Beras Unggul (IBU) sebanyak 1.161 ton. Penyitaan itu dikarenakan, anak usaha PT Tiga Pilar Sejahtera Food (AISA) atau TPS Food diduga menjalankan pengoplosan beras medium jenis IR64 ke beras premium. Beras yang dijual pun dengan harga premium, padahal jenis beras yang diproduksi hanya subsidi.



Tuduhan pengoplosan, langsung dibantah oleh Presiden Direkur TPS Food Stefanus Joko Mogoginta. Tak hanya itu, perseroan juga meyakini tidak melakukan praktik monopoli dan oligopoli.

Dengan adanya tuduhan itu, Stefanus mau masalah yang menimpah IBU terang benderang sehingga tidak ada lagi informasi yang simpang siur. Sebab, masalah itu sangat merugikan perusahaan, dan pastinya mencoreng merk beras perseroan yang bernama Maknyuss dan Cap Ayam Jago."Kami ingin beritanya terang benderang, karena kasihan ini masyarakat yang tidak tahu," tegas Stefanus, ditemui saat public expose perseroan di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa 25 Juli 2017.Manajemen, lanjut Stefanus, selalu menjunjung tinggi asas kepatuhan terhadap semua aturan yang berlaku. Dia juga berani menjamin, jika TPS Food dan semua entitas anak dan cucu usahanya mengikuti semua izin yang berlaku."Apabila ada yang kurang kami perusahaan siap untuk dibina, ditegur, diberi tahu. Kami sangat terbuka sangat transparansi," pungkas Stefanus.Belum lama ini, Kapolri Tito Karnavian pernah mengatakan, ada sebanyak 1.161 ton beras Indo Beras Unggul yang disita. Penyitaan itu karena mereka melakukan kecurangan. Beras dengan label Maknyuss dan Cap Ayam Jago yang dijual di pasar modern dengan harga Rp13.700 per kilogram (kg) dan Rp20.400 per kg. Padahal, harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp9.500 per kilo untuk beras subsidi.PT IBU juga diduga telah melakukan penipuan terhadap konsumen. Anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera itu diduga memalsukan kandungan karbohidrat dalam kemasannya. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggerebek pabrik beras milik PT Indo Beras Unggul (PT IBU), Kamis 21 Juli 2017. PT IBU diduga melakukan kecurangan dalam penjualan beras.Penggerebekan dilakukan di pabrik beras PT IBU di Jalan Rengas KM 60 Karangsambung, Kedungwaringan, Bekasi, Jawa Barat. Penggerebekan itu disaksikan langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian beserta Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Ketua KPPU Syarkawi Rauf.Terkait perbuatannya, PT IBU diduga melanggar Pasal 383 Bis KUHP dan Pasal 141 UU 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya lima tahun penjara.(SAW)