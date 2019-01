Indonesia Diuntungkan Perlambatan Ekonomi AS

Jakarta: Indonesia diperkirakan akan mendapat keuntungan dari perlambatan ekonomi Amerika Serikat (AS) tahun ini. Kondisi tersebut akan membawa dana asing yang dalam dua tahun terakhir masuk AS, kembali ke negara lain termasuk Indonesia.



CEO PT Schroders Investment Management Indonesia Michael Tjandra Tjoajadi mengatakan perlambatan ekonomi AS akan menyebabkan dolar AS melemah. Pada saat yang sama investor akan berpikir menarik dana yang selama ini disimpan di AS untuk dipindahkan ke negara lain.

"Jadi orang akan beli (berinvestasi) ke negara yang lebih baik, seperti negara berkembang, termasuk Indonesia. Rupiah menguat, investment akan lebih baik di 2019," kata dia di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.



Dirinya menambahkan, awal tahun ini sudah mulai terlihat ketertarikan investor ke Indonesia. Terbukti dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami penguatan dengan mencapai level 6.400 hanya dalam dua pekan awal tahun ini.



"Maka orang akan wait and see, tapi beberapa investor sudah masuk ke Indonesia. Dan di government issue orang asing beli. Artinya ini postive tone ke investasi di Indonesia, kita berharap ini bisa continue 2019, sampai 2020," jelas dia.



Menurut Michael tahun lalu ekonomi Indonesia dihadapkan pada tantangan yang cukup sulit. Mulai dari kenaikan suku bunga AS oleh The Fed hingga perang dagang yang melibatkan dua negara besar yakni AS dan Tiongkok.



"Kemudian kita harus naikkan suku bunga kita untuk menahan laju pelemahan rupiah. Kedua ada perang dagang khususnya AS-Tiongkok. Indonesia juga kena sehingga suku bunga harus naik, ekspor menurun karena demand Tiongkok menurun, ini negatif di 2018," pungkasnya.









(AHL)