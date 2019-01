Katalis Positif untuk IHSG

Jakarta: Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan berada di zona hijau seiring dengan beberapa katalis positif yang menjadi pendongkraknya.



"Kami memproyeksikan IHSG menguat seiring dengan katalis positif dari luar dan dalam negeri. Kurs rupiah di pasar spot ditutup menguat 1,02 persen ke Rp14.270 per USD. EIDO naik signifikan 4,1 persen dan EEM naik 1,2 persen," tutur tim analis Samuel Sekuritas dalam hasil risetnya, Senin, 7 Januari 2018.

Adapun katalis pendongkrak IHSG salah satunya yakni kenaikan tajam bursa saham Wall Street pada penutupan perdagangan Jumat (Sabtu pagi WIB) di mana Dow Jones menguat 3,3 persen, setelah adanya indikasi pasar tenaga kerja tetap kuat dan ketua Federal Reserve AS (Fed) mengisyaratkan kemungkinan pelonggaran pengetatan moneter.



Selain itu Ketua The Fed Jerome Powell menenangkan kekhawatiran pasar yang meningkat setelah Apple Inc memangkas perkiraan pendapatan kuartalan pada Kamis, 3 Januari 2019, yang menimbulkan penurunan signifikan di tiga indeks utama Wall Street.



Sementara di sisi ekonomi, data ketenagakerjaan yang lebih kuat dari perkiraan membantu memulihkan kembali kepercayaan pasar di Jumat. Biro Statistik Tenaga Kerja di bawah Departemen Tenaga Kerja melaporkan pada Jumat, 4 Januari 2019 bahwa total penggajian (payroll) pekerjaan nonpertanian meningkat sebesar 312 ribu pada Desember, mengalahkan ekspektasi pasar sebesar 176 ribu pekerjaan.



Peningkatan lapangan pekerjaan terjadi di perawatan kesehatan, tempat-tempat layanan makanan dan minuman, konstruksi, manufaktur, serta perdagangan ritel.









