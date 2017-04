BEI Terus Dorong Bank Sulutgo Melantai di Pasar Modal

Metrotvnews.com, Manado: Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendorong Bank Pembangunan Daerah (BPD) PT Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo (Sulutgo) untuk melakukan Initial Public Offering (IPO) atau melantai di pasar modal Indonesia. Perlu diketahui bahwa aksi IPO bisa memberikan efek positif bagi pertumbuhan bisnis di masa mendatang.



"Kami terus dorong Bank Sulutgo masuk pasar modal yakni melalui go public karena akan menjadi acuan perusahaan lokal lain di Sulut dan Gorontalo," kata Kepala Perwakilan BEI Manado Fonny The, seperti dikutip dari Antara, di Manado, Selasa 4 April 2017.

Fonny mengatakan jika Bank Sulutgo sudah go public maka otomatis semua perusahaan di Sulut akan langsung mengikuti, karena setiap kali melakukan sosialisasi maka yang pertama kali ditanyakan apakah Bank Sulutgo sudah ikut atau belum.Namun, kondisi itu tidak mengurungkan niat BEI dalam melakukan sosialisasi. Yang masuk di BEI Manado saat ini, kata Fonny, hanya perusahaan-perusahaan nasional saja. Padahal diharapkan perusahaan daerah bisa ikut. BEI Manado, terus melakukan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan yang memenuhi standar untuk menjadi emiten di pasar modal Indonesia."Kami juga melakuan kegiatan business meeting untuk penyebaran informasi serta sosialisasi yang lebih mendalam tentang bagaimana cara perusahaan-perusahaan tersebut bisa mendapatkan dana murah melalui pasar modal," ujarnya.Banyak manfaat perusahaan menjual saham kepada publik atau yang dikenal dengan go public. Jumlah perusahaan yang sudah go public dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih relatif sedikit dibandingkan dengan di bursa-bursa negara lain.(ABD)