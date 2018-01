Rupiah Ditutup ke Rp13.358/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil menguat meskipun ada sinyal pelemahan dolar indeks.



Bloomberg, Senin, 29 Januari 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 52 poin atau 0,39 persen dengan berada pada Rp13.358 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah melemah 46 poin atau 0,35 persen dengan berada pada Rp13.350 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah 24 poin dengan berada pada Rp13.327 per USD.

Mata uang rupiah bergerak variatif terhadap mata uang negara lain. Rupiah menguat 96 poin atau 0,51 persen terhadap mata uang pounsterling dengan berada pada Rp18.844 per per poundsterling. Sementara mata uang rupiah alami kenaikan terhadap euro dengan berada pada Rp14.564 per euro.



Sebelumnya, hasil riset Samuel Sekuritas memperkirakan dolar indeks diprediksi lanjutkan pelemahan disebabkan masih banyaknya katalis negatif terhadap dolar AS seperti melesetnya pertumbuhan ekonomi AS di kuartal IV-2017 sebesar 2,6 persen lebih rendah dari eksektasi analis sebesar tiga persen serta masih belum disepakatinya anggaran belanja AS untuk 2018.



"Rupiah kemungkinan masih bisa menguat seiring ekspektasi investor asing yang masih cukup besar tehadap ekonomi Indonesia dengan membaiknya harga komoditas serta naiknya net buy asing di pasar saham dan obligasi. Rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.310 per USD hingga Rp13.320 per USD," kata hasil riset Samuel Sekuritas Indonesia, Senin, 29 Januari 2018.







(SAW)