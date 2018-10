Pelemahan Rupiah Ibarat Kenaikan Suhu Badan

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai kondisi mata uang rupiah relatif terjaga di tengah penguatan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terhadap seluruh mata uang. Pelemahan rupiah hingga menyentuh level Rp15 ribu per USD diibaratkan seperti meningkatnya suhu badan.



"Kalau kita lihat suhu panas badan kita dibandingkan negara lain, semua badan memanas, tapi kita relatif terjaga," kata Gubernur BI Perry Warjiyo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.

Dilansir Bloomberg, mata uang rupiah melemah 32 poin dengan berada pada Rp15.075 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 36 poin dengan berada pada Rp15.076 per USD, sedangkan BI merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.088 per USD.



Dirinya menambahkan, pelemahan rupiah memang lebih baik dibandingkan dengan pelemahan mata uang negara lain. Oleh karenanya, pelemahan mata uang Indonesia tak bisa dilihat hanya karena levelnya yang telah menyentuh Rp15 ribu per USD-nya saja.



"Jangan sampai kita melihat Rp15 ribu per USD itu seperti sudah kaya kiamat, tapi kita harus bandingkan tingkat pelemahannya, bukan Rp14.000-nya, Rp15.000-nya. Mari kita bandingkan, IDR (rupiah), Januari sampai sekarang tingkat pelemahan rupiah 9,82 persen," jelas dia.



Sementara itu, pelemahan mata uang negara lain mengalami pelemahan lebih besar dibandingkan Indonesia. Misalnya saja Turki yang mengalami pelemahan hingga 37,7 persen, Afrika Selatan melemah 13,8 persen, dan India melemah 12,4 persen.







(SAW)