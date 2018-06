Peringkat Utang dari S&P Diprediksi Buat Rupiah Melonjak

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) diperkirakan bergerak melemah di sekitar level 93,90-94,0 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama euro setelah krisis politik di Italia berangsur-angsur mereda. Peluang bagi Italia untuk keluar dari Zona Eropa kemungkinan besar batal.



Analis Samuel Sekuritas Indonesia Ahmad Mikail mengatakan batalnya Italia keluar dari Zona Euro mendorong penguatan euro dan meningkatkan imbal hasil treasury AS sebesar empat bps ke level 2,94 persen. Sedangkan nilai tukar rupiah kemungkinan kembali menguat hari ini seiring rendahnya data inflasi serta kembalinya asing ke pasar obligasi.

"Kondisi itu sebagai dampak positif dipertahankannya peringkat utang Indonesia oleh S&P. Inflasi yang cukup rendah di Mei sebesar 3,23 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,41 persen (yoy) diperkirakan sedikit banyak membantu rupiah," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Selasa, 5 Juni 2018.



Ia menambahkan inflasi inti yang naik menjadi 2,75 persen (yoy) dari bulan sebelumnya sebesar 2,69 persen (yoy) kemungkinan belum terlalu banyak mengubah ekspektasi inflasi investor bahwa inflasi akan stabil di kisaran 3,5 persen. Rupiah kemungkinan menguat ke level Rp13.850 sampai dengan Rp13.865 per USD.



Imbal hasil treasury AS untuk jangka menengah (10 tahun) dan panjang di AS (30 tahun) pada Senin kemarin naik masing-masing sebesar empat dan tiga bps ke level 2,94 persen dan 3,08 persen. Hal tersebut didorong antisipasi investor akan membaiknya kondisi politik di Italia sehingga mendorong peningkatan mata uang Euro.



Sedangkan untuk imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan bergerak turun kembali jelang lelang SUN hari ini. Penurunan imbal hasil SUN didorong penguatan rupiah dan kemungkinan kembalinya investor asing ke pasar obligasi negara berkembang serta dampak positif dipertahankannya peringkat oleh S&P.



"Imbal hasil SUN 10 tahun diperkirakan bergerak di rentang 6,90- 6,97 persen," pungkasnya.









(ABD)