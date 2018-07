Rupiah Pagi Dibuka Tertekan di Rp14.546/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.482 per USD. Adapun kurs USD menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB).



Mengutip Bloomberg, Selasa, 24 Juli 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp14.546 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.546 hingga Rp14.555 per USD dengan year to date di 6,84 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.330 per USD.

Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1691 dibandingkan dengan USD1,1725 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3101 dibandingkan dengan USD1,3135 di sesi sebelumnya. Dolar Australia merosot ke USD0,7378 dibandingkan dengan USD0,7425.



Sedangkan USD dibeli 111,49 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 111,55 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9931 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9926 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3174 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3127 dolar Kanada.







Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 13,83 poin atau 0,06 persen menjadi berakhir di 25.044,29 poin. Indeks S&P 500 naik 5,15 poin atau 0,18 persen menjadi ditutup di 2.806,98 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir naik 21,67 poin atau 0,28 persen, menjadi 7.841,87 poin.



Perusahaan induk Google Alphabet membukukan laba per saham dan pendapatan, yang keduanya melampaui perkiraan Wall Street setelah bel penutupan pada Senin 23 Juli. Facebook dan Amazon akan melaporkan pendapatan mereka pekan ini. Saham-saham teknologi berkinerja terbaik tahun ini, naik lebih dari 15 persen sejauh ini.



Musim pelaporan laba ini sangat bagus sejauh ini. Laba kuartal kedua diperkirakan meningkat 22 persen dari periode yang sama tahun lalu, menurut Thomson Reuters. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 18,2 persen.









(ABD)