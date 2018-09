Profit Taking Membayangi IHSG di Awal Pekan

Jakarta: Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) awal pekan ini diprediksi akan bergerak terbatas dan cenderung melemah karena aksi profit taking para investor.



Analis MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan setelah menguat 2,1 persen selama tiga hari atau 146 poin, hari ini IHSG diprediksi kembali terkena aksi profit taking. Ia menaksir IHSG akan bergerak di rentang 5.914-5.985.

"Senin ini IHSG diperkirakan berpeluang terkena profit taking menyusul kejatuhan EIDO, emas, timah, dan crude palm oil (CPO)," kata Edwin dalam riset hariannya, Senin, 24 September 2018.



Edwin menjelaskan pelemahan ini diperkirakan berlanjut karena banyaknya agenda ekonomi pekan ini. Beberapa di antaranya Amerika Serikat (AS) mulai menerapkan tarif untuk produk impor asal Tiongkok pada 24 September 2018.



"Dimulai dari 24 September 2018, mulai diberlakukannya tarif untuk produk impor asal Tiongkok senilai USD200 miliar. Amerika akan mengenakan tarif 10 persen hingga akhir tahun, dan pada 1 Januari 2019 tarif akan naik menjadi 25 persen," jelas Edwin.



Kemudian, lanjut Edwin pada 25-26 September 2018, Federal Open Market Committee (FOMC) akan melakukan rapat kebijakan bank sentral Amerika Serikat untuk menentukan Federal Fund Rate (FRR).



"Selasa 25-26 September 2018 FOMC Meetings akan memutuskan kenaikan FFR. Setelah itu, Bank Indonesia akan mengadakan RDG pada 26-27 September 2018 untuk memutuskan apakah akan merespons kenaikan FFR atau tidak," imbuh dia.



Beberapa hal tersebut akan menjadi sentimen penggerak IHSG hari ini. Dia menilai investor cenderung mengantisipasi keputusan The Fed dan Bank Indonesia.



Hal yang sama disampaikan Analis Reliance Sekuritas Lanjar Nafi. Dirinya memprediksikan pergerakan IHSG hari ini akan terbatas di level 5.930-6.000.



"Sentimen selanjutnya pada pekan depan di antaranya keputusan the Fed mengenai suku bunga hingga proyeksi ekonomi ke depan di Amerika Serikat sebagai trigger ekonomi global," ucap Lanjar.



Sementara itu, lanjut Lanjar, dari dalam negeri pun akan terfokus pada data pertumbuhan pinjaman dan suku bunga Amerika Serikat merespons kenaikan suku bunga The Fed.



Adapun beberapa saham yang bisa dicermati hari ini adalah PT Vale Indonesia Tbk (INCO), PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), PT Timah Tbk (TINS), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).



Lalu cermati pula gerak saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Waskita Karya Tbk (WSKT), PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF), PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP), PT PP London Sumatra Indonesia Tbk (LSIP), dan PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI).









