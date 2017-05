Rupiah Perdagangan Pagi Bergerak Lesu ke Rp13.319/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi terpantau melemah dan kembali ke level Rp13.300 per USD. Perlu ada sentimen positif signifikan agar nilai tukar rupiah mampu bergerak menguat untuk mendukung aktivitas perekonomian Indonesia.



Mengutip Bloomberg, Selasa 9 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.319 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.314 per USD hingga Rp13.323 per USD dengan year to date return di minus 1,32 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance berada di posisi Rp13.315 per USD.

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Sementara itu, jelang Ramadan, Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, fokus tertuju pada pergerakan harga pangan yang biasanya mengalami kenaikan. Selain itu, dalam jangka pendek, hasil keputusan sidang Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dijadwalkan hari ini akan mencuri perhatian."Pulihnya harga minyak serta beberapa komoditas lain dan cadangan devisa yang konsisten naik akan menjaga tekanan depresiasi rupiah di jangka pendek, lebih terbatas," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Di sisi lain, euforia Pilpres Prancis mereda dan gerak dolar Amerika Serikat (USD) kembalikan kekuatan. Kemenangan Macron yang sempat mendorong penguatan tajam euro ternyata gagal mempertahankan euforia. Tentu ada beberapa pihak yang berharap agar euro bisa terus menguat.Euro terkoreksi seiring munculnya ketidakpastian baru jelang pemilu legislatif di Prancis Juni 2017 mendatang yang akan menentukan kekuatan Pemerintahan Macron. Di sisi lain, USD yang memang sejak awal didukung perbaikan data, mulai kembali mengalami kekuatan."Fokus mulai kembali tertuju terhadap voting proposal jaminan kesehatan Trump di level senat. USD diperkirakan kembali kuat di Asia hari ini," pungkas Rangga.(ABD)