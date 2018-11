IHSG Naik 36,92 Poin, Rupiah ke Level Rp14.539/USD

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan kenaikan pada hari ini. IHSG kembali menunjukkan tajinya di tengah maraknya sentimen domestik dan luar negeri. Data pertumbuhan ekonomi juga masih menjadi pengaruh kuat.



IHSG Kamis, 8 November 2018 mencatat mata uang rupiah naik 36,92 poin dengan berada pada 5.976. JII naik 6,02 poin. LQ45 naik 7,44 poin. Volume perdagangan mencapai 7,3 juta dan nilai mencapai Rp7,4 triliun. Sektor yang memimpin kenaikan adalah dari pertambangan dan keuangan. Sementara sektor perkebunan terkoreksi.

Sedangkan dari data terkini makro, selain jadwal rilisnya data bulanan jobless dan continuing claims, investor juga menantikan data inventori serta keputusan suku bunga acuan the Fed. Dari pasar komoditas, harga minyak sempat tercatat naik sedangkan emas turun.



"Dari pasar dalam negeri, tren pergerakan IHSG berpotensi tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan potensi ditutup menguat," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 8 November 2018.



Pada hari ini Bloomberg mencatat mata uang rupiah menguat sebesar 51 poin dengan berada pada Rp14.539 per USD. Yahoo Finance mencatat mata uang rupiah menguat 35 poin dengan berada pada Rp14.540 per USD.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan gerak rupiah diperkirakan masih melanjutkan penguatan didorong kembalinya investor asing ke pasar obligasi dan saham usai pemilu di AS tersebut. Selain itu, harga minyak yang terus tertekan kemungkinan besar menguntungkan Indonesia sebagai negara net importir minyak.





(SAW)