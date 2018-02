Pelemahan Rupiah Masih akan Terjadi

Jakarta: Pelemahan rupiah terhadap dolar AS (USD) diproyeksikan bisa terjadi kembali di sepanjang hari ini. Namun, bisa balik arah ke zona hijau, asalkan kenaikan USD mulai jarang terjadi.



Sepanjang perdagangan Selasa, 6 Februari 2018, nilai rupiah tertekan di saat mata uang negeri Paman Sam melaju kencang. Mata uang rupiah turun 74 poin ke posisi Rp13.594 per USD.

"Terapresiasinya USD membuat pergerakan rupiah kembali mengalami penurunan, kecuali kenaikan USD mulai terbatas sehingga rupiah tidak melemah lebih dalam," ujar ‎Analis PT Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada‎, dalam keterangan risetnya, Rabu, 7 Februari 2018.



Adanya potensi pelemahan kembali di rupiah, Reza menyatakan, rupiah akan bergerak di kisaran support Rp13.600 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.540 per USD. "Tetap waspadai berbagai sentimen yang membayangi nilai tukar rupiah," tambah Reza.



Menurut Reza, ‎aksi jual yang terjadi di pasar global berimbas pada pergerakan sejumlah mata uang, termasuk rupiah yang masih kembali melemah.



Adanya sentimen positif dari dalam negeri, Reza menyatakan, terhalangi dengan sentimen kekhawatiran akan kenaikan agresif suku bunga The Fed. Pada akhirnya, membuat rupiah kembali berada di zona merah.



Pelemahan Rupiah ini pun, lanjut Reza, mendapat imbas tekanan dari euro, GBP, dan mata uang hard currency lainnya terhadap USD. "Sehingga rupiah tertekan kembali," pungkas Reza.





