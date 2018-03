IHSG Makin Merosot ke Level 6.282

Bagaimana caranya agar tetap terlihat cantik, meski tanpa make up?

Nilai tukar rupiah kembali berpotensi melemah terhadap dolar AS (USD).

kurs rupiah Kamis, 15 Mar 2018 22:18 Kamis, 15 Mar 2018 22:18

Pengamat Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan anjloknya mata uang rupiah b…