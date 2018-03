Pidato Powell Pengaruhi Pelemahan Rupiah

Jakarta: Pidato Gubernur Federal Reserve Jerome Powell yang tampil untuk pertama kalinya di Capitol Hill, Washington DC, Selasa waktu setempat, mengakibatkan pelemahan terhadap rupiah.



Pidato yang berisikan kepastian kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) setidaknya tiga kali dalam 2018, disertai target mengejar inflasi di AS untuk mencapai dua persen, membuat nilai mata uang dolar AS menguat signifikan.

Pelemahan rupiah tercatat menembus angka Rp13.751 per USD atau mengalami pelemahan 0,53 persen dari penutupan sebelumnya di level Rp13.679 per USD. Tren rupiah juga menunjukkan koreksi selama sebulan ini, atau terpantau mengalami pelemahan sebesar 2,88 persen dari level Rp13.366 per USD pada 29 Januari lalu.



"Powell mengonfirmasi bahwa Fed solid melakukan pengetatan moneter dan normalisasi balance sheet-nya tahun ini," ujar ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara.



Mengutip Bloomberg, Kamis, 1 Maret 2018, nilai tukar rupiah perdagangan pagi dibuka melemah ke Rp13.762 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.760 hingga Rp13.810 per USD dengan year to date return di minus 1,76 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di Rp13.610 per USD. (Media Indonesia)









(AHL)