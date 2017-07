Rupiah Pagi di Awal Agustus Menguat ke Rp13.314/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Selasa pagi di awal Agustus terpantau menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.325 per USD. Sepanjang hari, nilai tukar rupiah diprediksi memiliki ruang untuk terus menguat.



Mengutip Bloomberg, Selasa 1 Agustus 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.314 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.314 per USD hingga Rp13.324 per USD dengan year to date return di minus 1,10 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.130 per USD.

Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, di tengah sentimen pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) yang membawa kurs di seantero Asia terapresiasi, sentimen negatif domestik terlihat masih cukup memengaruhi. Siang ini ditunggu inflasi Juli 2017 yang diperkirakan turun ke bawah empat persen YoY."Akan tetapi sentimen positif diperkirakan masih terbatas dan di saat yang sama kekhawatiran terhadap daya tahan fiskal naik di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia satu minggu terakhir," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Kekhawatiran terhadap turunnya daya beli juga akan diuji hari ini ketika indeks manufaktur Indonesia dirilis. Adapun nilai tukar rupiah masih bisa mengalami penguatan lantaran terdorong oleh tekanan pelemahan USD yang semakin kuat semalam.Zone Euro membaik dan Amerika Serikat (AS) tekan Korea Utara. Dolar index semakin terpuruk pada perdagangan semalam. Di saat inflasi dan tingkat pengangguran zona euro membaik, Pemerintahan Trump semakin disibukkan oleh isu politik dalam dan luar negeri."Rilis indeks manufaktur negara maju ditunggu hari ini dan akan ditutup oleh rilis ISM manufacturing AS pada Selasa malam yang diperkirakan turun dan hal itu bisa semakin menambah tekanan turun terhadap dolar index," pungkas Rangga.(ABD)