Rupiah Perdagangan Pagi Dibuka Stabil di Rp13.352/USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terpantau tidak melakukan reli pada perdagangan Rabu pagi atau stabil dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di Rp13.352 per USD. Namun, diperkirakan nilai tukar rupiah mampu bergerak menguat atau minimal depresiasi nilai tukar rupiah akan tertahan.



Mengutip Bloomberg, Rabu 10 Mei 2017, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka di posisi Rp13.352 per USD. Day Range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.349 per USD hingga Rp13.362 per USD dengan year to date return di minus 0,90 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.353 per USD.

Sementara itu, koreksi komoditas tekan pergerakan nilai tukar rupiah dan imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) terus mengalami kenaikan. Gerak nilai tukar rupiah terbawa arus penguatan USD sehingga melemah bersama kurs lain di Asia pada perdagangan Selasa kemarin.Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, terus terkoreksinya harga komoditas mulai meredupkan ekspektasi pertambahan likuiditas USD domestik dari jalur perdagangan. Terlebih lagi, naiknya harapan kenaikan Fed Fund Rate (FFR) target juga menghambat akumulasi obligasi oleh asing sehingga imbal hasil SUN harus naik."Ditambah dengan ketidakpastian politik domestik maka potensi pelemahan nilai tukar rupiah semakin terbuka. Tetapi dengan level cadangan devisa yang tinggi, depresiasi rupiah yang berlebih akan mampu dicegah," kata Rangga, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.Selain itu, pergerakan USD terus mengalami penguatan dan data inflasi Tiongkok ditunggu. USD terus menguat dengan euro yang terus terkoreksi dan juga ekspektasi kenaikan FFR target di Juni 2017 yang perlahan tumbuh. Di sisi lain, koreksi harga komoditas masih terus meminta penguatan USD.(ABD)