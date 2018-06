Rupiah Mencapai Rp14.385/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan hari ini. Mata uang rupiah semakin melemah dan sudah mencapai level Rp14.300-an per USD pada penutupan perdagangan hari ini.



Yahoo Finance, Kamis, 28 Juni 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 212 poin dengan berada pada Rp14.385 per USD. Kemudian data Bank Indonesia (BI) melansir mata uang rupiah melemah sebanyak 108 poin dengan berada pada Rp14.271 per USD.

Indeks dolar sebelumnya diperkirakan bergerak menguat di sekitar level 95,2-95,5 terhadap beberapa mata uang utama dunia terutama yen dan franc Swiss setelah perlahan-lahan AS melunak terhadap restriksi investasi Tiongkok terhadap industri berteknologi tinggi AS.



Kejatuhan yield US treasury 10 tahun AS turun sebesar lima basis poin (bps) ke level 2,83 persen semalam menunjukkan bahwa investor semakin gemar mengumpulkan aset berdenominasi dolar setelah meredanya isu restriksi investasi Tiongkok di AS.



Mata uang rupiah sendiri diperkirakan masih akan lanjutkan pelemahan jelang rapat RDG yang dilaksanakan hari ini diperkirakan akan berkahir dengan naiknya tingkat suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi lima persen.



"Melemahnya sejumlah mata uang di Asia akibat penguatan dolar diperkirakan turut mendorong pelemahan rupiah. Pilkada serentak kemarin yang berlangsung aman diperkirakan tidak akan banyak membantu pergerakan rupiah hari ini. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.190 per USD-Rp 14.270 per USD," jelas Samuel Sekuritas Indonesia.





(SAW)