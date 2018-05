Saham Hermina Merosot saat Listing Perdana

Jakarta: PT Medikaloka Hermina Tbk (HEAL) telah mencatatkan saham (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pagi ini. Melepas saham sebanyak-banyaknya 351,4 juta saham di harga Rp3.700 per saham, saham perseroan justru merosot.



Pantauan Medcom.id, Rabu, 16 Mei 2018, pada saat ‎pencatatan perdana saham, saham perusahaan langsung turun ke posisi Rp3.600 per saham atau menyusut 100 poin dari posisi penawaran Rp3.700 per saham. Saham Hermina ditransaksikan sebanyak 71 kali, dengan volume 1.807 lot, dan menghasilkan nilai transaksi Rp667,25 juta.

Pada saat ini, saham perusahaan berada di Rp2.820 per saham, sebelumnya sempat masih di posisi Rp2.900 per saham.



Selama masa penawaran, Direktur Utama Medikaloka Hermina Hasmoro menyatakan saham perusahaan mengalami kelebihan permintaan hingga 29 kali dari permintaan investor ritel.



"Kami masuk bursa, jadi ini sangat cocok sekali membantu menyembuhkan pasien. Dengan visi tumbuh sehat dan berumur panjang, kita berkomitmen selalu akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham," kata dia ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.



Melalui IPO ini, perusahaan akan meraup dana segar lebih dari Rp1,3 triliun dari proses hajatan IPO tersebut. Dana segar dari hasil IPO setelah dikurangi biaya emisi, sebesar 25 persen akan digunakan perseroan untuk untuk anak usaha dan membuka rumah sakit baru, sebesar 25 persen untuk melunasi utang MTN dan utang ke Bank DBS Indonesia.



Kemudian, sebesar 25 persen untuk belanja modal pembelian peralatan medis, dan sisanya untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari.



Selam perjalanan IPO, perusahaan telah menunjuk PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, dan PT Mandiri Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek (underwriter).





(AHL)