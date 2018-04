Sentimen Global Diperkirakan Memengaruhi Gerak IHSG

Jakarta: Indeks saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat di tengah laporan quarterly earnings beberapa emiten yang tercatat di atas ekspektasi. Sedangkan dari pasar Eropa, bursa menguat didorong oleh saham berbasis komoditi. Dari update data makro, pasar tengah menantikan data existing home sales AS dan Indeks Manufaktur.



Sementara itu, Samuel Research Team mengungkapkan, harga minyak dunia ditransaksikan naik seiring dengan rilisnya data yang menunjukan penurunan stockpiles, sedangkan harga emas naik sebagai akibat kenaikan permintaan instrumen safe haven.

"Pagi ini, beberapa indeks acuan di wilayah APAC yang telah memulai perdagangannya bergerak bervariasi," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 19 April 2018.



Dari pasar dalam negeri, kemarin sore Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat. Katalis penggerak masih akan datang dari sentimen global dan regional. Investor juga tengah menantikan masuknya masa earnings season kuartal I-2018 dari emiten domestik.



Hari ini, Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan keputusan suku bunga acuan dengan ekspektasi konsensus tetap, sementara kemarin pasar otomotif melaporkan kenaikan penjualan (2W dan 4W). Nilai tukar rupiah kembali melemah setelah kemarin menguat ke level Rp13.775 dan pasar EIDO naik.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menurun 38,56 poin atau 0,16 persen, menjadi 24.748,07 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 naik 2,25 poin atau 0,08 persen, menjadi 2.708,64 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup meningkat 14,14 poin atau 0,19 persen, menjadi 7.295,24 poin.



Sebelum bel pembukaan, Morgan Stanley melaporkan pendapatan bersih sebesar USD11,1 miliar untuk kuartal pertama yang berakhir 31 Maret, dibandingkan dengan USD9,7 miliar setahun yang lalu. Setelah rilis hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan, saham Morgan Stanley naik 0,04 persen menjadi USD53,26 per saham.









(ABD)