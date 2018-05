IHSG Melaju ke Level 5.946

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat mengalami kenaikan pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG naik signifikan dibandingkan sehari sebelumnya. Kenaikan IHSG karena potensi kenaikan suku bunga The Fed yang lambat dari perkiraan.



IHSG, Kamis, 24 Mei 2018 tercatat mengalami kenaikan sebesar 154,5 poin dengan berada pada 5.946,54. Volume perdagangan mencapai 7,1 miliar lembar saham dengan nilai Rp7,3 triliun. Sebanyak 281 saham naik dan 127 saham turun.

Semua sektor menghijau yang dipimpin oleh sektor konsumer dan pertambangan serta keuangan. Sektor yang paling kecil menopang indeks adalah sektor perdagangan.



Phillip Securitas Indonesia sebelumnya memperkirakan IHSG bergerak menguat pada perdagangan hari ini. Indeks saham di Asia pagi ini dibuka melemah dipicu oleh kemunduran dalam pembicaraan dagang antara AS dan Tiongkok. Presiden Trump mengatakan bahwa struktur pembicaraan dagang dengan Tiongkok saat ini terlalu sulit untuk dilaksanakan.



Sentimen positif yang dapat menahan penurunan indeks saham adalah rilis naskah pertemuan the Fed (Fed Minutes) pada 1-2 Mei lalu yang memberi indikasi the Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan secera cepat.



The Fed mengatakan suatu saat nanti inflasi tumbuh di atas dua persen namun masih konsisten dengan target inflasi the Fed. Dengan kata lain, setelah bertahun-tahun mengalami pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang rendah, membiarkan ekonomi AS sedikit memanas masih bisa ditoleransi.





