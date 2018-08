Rupiah Pagi Dibuka Tertekan di Rp14.439/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Rabu pagi di awal Agustus terlihat tertekan dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.414 per USD. Adapun USD melonjak terhadap mata uang utama lainnya karena para investor menunggu pernyataan Federal Reserve terbaru yang akan keluar pekan ini.



Mengutip Bloomberg, Rabu, 1 Agustus 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka melemah ke posisi Rp14.439 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.439 hingga Rp14.448 per USD dengan year to date return di 6,34 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.226 per USD.

Di sisi lain, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1697 dibandingkan dengan USD1,1709 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3124 dibandingkan dengan USD1,3135 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7435 dari USD0,7408.







Sementara itu, USD dibeli 111,84 yen Jepang, lebih tinggi dibandingkan dengan 110,00 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9900 franc Swiss dibandingkan dengan 0,9880 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3002 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3024 dolar Kanada.



Bank sentral AS akan mengakhiri pertemuan kebijakan moneter dua hari pada Rabu waktu setempat. Secara luas diperkirakan the Fed tidak akan menaikkan suku bunga saat ini, namun para investor akan melihat lebih secara cermat pernyataan kebijakannya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang laju kenaikan suku bunga mendatang.



Yen Jepang melemah terhadap greenback pada Selasa waktu setempat setelah bank sentral Jepang yakni Bank of Japan (BoJ) mengejutkan pasar dengan mengumumkan bahwa pihaknya bermaksud untuk mempertahankan suku bunga rendah untuk jangka waktu yang diperpanjang.









(ABD)