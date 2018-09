Tekanan Global Diprediksi Buat Rupiah ke Rp15.100/USD

Jakarta: Dolar Amerika Serikat (USD) melemah di sekitar level 94,80- 95,0 terhadap euro dan poundsterling. Pelemahan USD tersebut didorong oleh pernyataan Presiden The Fed St Louis James Bullard yang memberikan pernyataan bahwa the Fed harus menghentikan kenaikan tingkat suku bunga karena stance kebijakan the Fed sudah menjadi netral.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan risiko perang dagang dan data ekonomi yang belum cukup kuat menjadi alasannya. Sementara itu, nilai tukar rupiah kemungkinan belum diuntungkan dari melemahnya indeks USD tersebut seiring risiko yang masih tinggi bagi mata uang negara-negara berkembang.

"Adapun kondisi itu akibat krisis keuangan yang terjadi di Argentina, Turki, dan Afrika Selatan. Rupiah kemungkinan melemah ke level Rp14.980 sampai dengan Rp15.100 per USD," sebut Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 6 September 2018.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 22,51 poin atau 0,09 persen menjadi ditutup di 25.974,99 poin. Sementara itu, indeks S&P 500 turun 8,12 poin atau 0,28 persen menjadi berakhir di 2.888,60 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup berkurang 96,07 poin atau 1,19 persen menjadi 7.995,17 poin.



Aksi jual kuat di saham-saham teknologi mendorong Komposit Nasdaq dan S&P 500 berakhir lebih rendah. Netflix dan Twitter adalah dua saham di antara pemain terburuk. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing jatuh 6,17 persen dan 6,06 persen pada penutupan pasar.



Saham-saham perusahaan teknologi lainnya, termasuk Alphabet Inc. Facebook Inc, Snap Inc dan Microsoft Corp, juga jatuh. Di sektor konsumen discretionary, investor juga menjual saham Amazon Inc selain Netflix Inc, dua anggota kelompok saham yang dikenal sebagai FANG.



Di sisi lain, saham Caterpillar dan Johnson & Johnson naik lebih dari 1,5 persen pada penutupan, mendukung indeks Dow sedikit lebih tinggi, satu-satunya peraih keuntungan dari tiga indeks utama. Para investor juga terus mencermati perkembangan terbaru pembicaraan perdagangan AS-Kanada.





