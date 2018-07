IHSG Rebound

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik pada penutupan perdagangan hari ini. IHSG kembali naik di tengah sentimen perang dagang yang belum mereda.



IHSG, Rabu 11 Juli 2018 tercatat berada pada 5.893,36 atau naik 11,6 poin. Indeks JII naik 4,26 poin dan LQ45 naik 0,93 poin. Volume perdagangan mencapai 6,2 miliar lembar saham dengan nilai Rp5,8 triliun. Pada hari ini sektor pertambangan, industri dasar memimpin laju indeks. Sementara itu sektor konsumer dan properti menjadi penahan kenaikan indeks. Sebanyak 193 saham naik dan 207 saham anjlok.



Optimisme pertumbuhan ekonomi AS tetap kuat menyusul baiknya data pekerjaan belum lama ini. Saham-saham keuangan meningkat dan bursa AS ditutup di zona hijau. Di sisi lain, investor terus mengamati kelanjutan masalah tarif dan perang dagang antara AS dan beberapa negara trading partners-nya. Investor juga tengah menantikan earnings season semester I-2018.



Di Eropa, bursa saham terus diwarnai oleh perkembangan seputar Brexit. Sementara itu, sejumlah besar harga komoditas menguat kemarin. IHSG ditutup menguat hampir dua persen dengan dana asing mencatatkan net buy Rp76 miliar di pasar reguler.



"Melihat penguatan bursa global, IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya hari ini," ujar Samuel Sekuritas Indonesia.

(SAW)