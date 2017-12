Rupiah Menguat Tajam ke Rp13.547/USD

Jakarta: Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS) terus menguat. Penguatan ini mengikuti lemahnya dolar AS usai Kongres AS meloloskan RUU Pajak.



Bloomberg Kamis, 21 Desember 2017, mencatat rupiah dibuka menguat ke Rp13.547 per USD dari sebelumnya Rp13.579 per USD. Rupiah terpantau menguat hingga mencapai 33 poin atau setara 0,24 persen hingga mencapai Rp13.546 per USD.

Rentang gerak rupiah pada pagi ini berada di level Rp13.538-Rp13.552 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 0,79 persen. Sementara itu berdasarkan data Yahoo Finance rupiah diperdagangkan di level Rp13.545 per USD. Rupiah menguat hingga 28 poin atau setara 0,21 persen.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail memperkirakan rupiah menguat pascakenaikan peringkat surat utang Indonesia ole Fitch dari BBB- menjadi BBB.



Indikasi kuat investor asing kembali terlihat dari net buy asing di pasar saham Indonesia kemarin. Dengan tidak signifikanya dampak kenaikan Fed Fund rate juga membuat Investor asing percaya bahwa rupiah dapat terjaga di levelnya sekarang.



"Rupiah diperkirakan bergerak di rentang Rp13.539 per USD-Rp13.550 per USD," pungkasnya.









(AHL)