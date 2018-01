IHSG Perdagangan Pagi Dibuka Menguat

Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi terjadi dan berhasil berbaris di zona hijau. Sentimen positif dari dalam negeri seperti surplusnya neraca perdagangan Indonesia masih memberikan kekuatan untuk IHSG tidak terhempas ke zona merah.



IHSG Kamis, 18 Januari 2019, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 22,70 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 6.464. Sedangkan LQ45 menguat sebanyak 3,84 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 1.098 dan JII menguat 4,00 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 773.

Pagi ini, seluruh sektor kompak berbaris di jalur hijau. Sektor pertambangan menguat 12,33 poin, sektor perkebunan menguat 8,06 poin, sektor infrastruktur menguat 6,39 poin, sektor konsumer menguat 5,43 poin, dan sektor keuangan menguat 0,72 poin.



Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 343 juta lembar saham senilai Rp375 miliar. Sebanyak 114 saham terlihat menguat, sebanyak 37 saham tercatat melemah, sebanyak 106 saham tidak berubah, dan sebanyak 356 saham tidak mengalami perdagangan.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 322,79 poin atau 1,25 persen menjadi ditutup di 26.115,65 poin. Indeks S&P 500 meningkat 26,14 poin atau 0,94 persen menjadi berakhir di 2.802,56 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 74,59 poin atau 1,03 persen menjadi 7.298,28 poin.



Musim pelaporan laba perusahaan sejauh ini diawali dengan kuat. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 yang telah melaporkan keuangannya pada Jumat, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan laba per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.



Bank of America melaporkan penyesuaian laba bersih per saham USD0,47 untuk kuartal keempat tahun lalu, mengalahkan ekspektasi pasar USD0,44. Citigroup pada melaporkan laba bersih per saham yang disesuaikan sebesar USD1,28 untuk kuartal keempat 2017, mengalahkan ekspektasi pasar USD1,19.





