Metrotvnews.com, Jakarta: Mata uang rupiah melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak bisa melanjutkan penguatan yang terjadi pada awal perdagangan.



Bloomberg, Selasa 3 Oktober 2017, mencatat mata uang rupiah melemah tiga poin atau 0,02 persen dengan berada pada Rp13.542 per USD.

Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah tujuh poin atau 0,05 persen dengan berada pada Rp13.540 per USD. Sementara Bank Indonesia (BI) mencatat mata uang rupiah melemah 83 poin dengan berada pada Rp13.582 per USD.



Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada memperkirakan, mata uang Garuda akan bergerak di kisaran support Rp13.584 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp13.460 per USD.



"Tetap mewaspadai berbagai sentimen yang dapat membuat pergerakan rupiah kembali variatif melemah," ujar Reza.



Gerak rupiah yang cenderung melemah, kata Reza, seiring penguatan USD, setelah merespons pelemahan euro karena meningkatnya kekhawatiran situasi politik di Spanyol yang sedang mengadakan pemilu. Adanya kekhawatiran gagalnya pergantian kepemimpinan di Spanyol membuat euro melemah.



"Dari sisi lain, adanya rilis inflasi September sebesar 0,13 persen di atas perkiraan tidak cukup membuat rupiah berbalik naik yang pada akhirnya rupiah masih bertengger di zona merah," pungkasnya.







