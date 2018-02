Rupiah Berada di Rp13.560/USD

Jakarta: Mata uang rupiah melemah terhadap mata uang Paman Sam pada penutupan perdagangan hari ini. Pergerakan mata uang rupiah tak merespon pelemahan indeks dolar karena turunnya data ritel AS.



Bloomberg, Senin, 19 Februari 2018, melansir mata uang rupiah melemah 36 poin atau 0,27 persen dengan berada pada Rp13.560 per USD. Yahoo finance mencatat mata uang rupiah melemah satu poin atau 0,01 persen dengan berada pada Rp13.556 per USD. Sementara Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah menguat 29 poin dengan berada pada Rp13.570 per USD.

Pergerakan mata uang rupiah terhadap mata uang acuan lainnya bervariasi. Mata uang rupiah naik 144,74 poin terhadap euro dengan berada pada Rp16.808 per euro. Mata uang rupiah juga naik terhadap mata uang poundtserling. Rupiah naik 119,84 poin dengan berada pada Rp18.977 per poundsterling.



Samuel Sekuritas Indonesia memperkirakan mata uang dolar AS bergerak melemah terhadap beberapa mata uang kuat dunia lainya seiring melemahnya data penjualan retail AS di Januari. Selain itu defisit anggaran AS yang meningkat disertai turunnya pembelian obligasi AS oleh Tiongkok dan Jepang bisa menekan mata uang Dollar AS.



"Rupiah sendiri diprediksi bergerak stabil seiring kepercayaan investor akan perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca keluarnya data neraca perdagangan. Rupiah diperkirakan bergerak stabil di level Rp13.600 per USD dan Rp13.650 per USD," kata Samuel.





