IHSG Turun 7,172 Poin

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan pada penutupan perdagangan hari ini. Penurunan ini karena investor masih menantikan hasil kinerja sejumlah emiten pada tahun lalu.



IHSG, Kamis, 1 Februari 2018 turun 7,172 poin atau 0,109 persen dengan berada pada 6.598. Frekuensi perdagangan 425.118 dengan nilai Rp10,2 triliun. Sebanyak 192 saham naik, 181 saham turun, dan 112 saham tak bergerak.

Sementara itu pergerakan bursa asia cenderung bervariasi. Indeks jepang (Nikkei 225) naik 387 poin. Indeks Tiongkok (Shanghai SE Composite) turun 33,85 poin. Indeks Hong Kong (HSI) turun 245 poin. Indeks Australia (ALL Ordinaries Index) naik 52,32 poin. Indeks SIngapura (STI) naik 13,24 poin.



Indeks AS semalam ditutup menguat ditengah laporan earnings beberapa emiten yang tercatat diatas ekspektasi. VIX tercatat turun ke 13,54, mengindikasikan statement The Fed kemarin yang memastikan kenaikan suku bunga acuannya tidak memiliki pengaruh signifikan pada pasar.



Dari update data makro terkini, pasar tengah menantikan rilisnya data bulanan Jobless dan Continuing Claims dan PMI Manufacturing. Pasar Eropa ditutup mixed, sedangkan pagi ini beberapa indeks di wilayah APAC ditransaksikan menguat. Dari pasar komoditas, harga minyak dunia dan emas tercatat naik.



Sementara itu, dari pasar domestik, investor tengah menantikan masuknya masa earnings season yang akan menjadi konfirmasi pencapaian kinerja emiten-emiten tahun lalu (inline, below, atau above expectation) dan sejauh mana pengaruhnya terhadap proyeksi maupun potensi pertumbuhan tahun ini. Dari update data makro, pasar menantikan rilisnya data inflasi dan Nikkei Indonesia PMI Mfg serta penjualan 2W dan 4W.





(SAW)