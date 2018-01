Rupiah Pagi di Awal Pekan Melonjak ke Rp13.328/USD

Jakarta: Gerak nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Senin pagi tercatat menguat dibandingkan dengan perdagangan sore di akhir pekan lalu di Rp13.347 per USD. Gerak nilai tukar rupiah mendapat sentimen positif sejalan dengan penutupan Pemerintahan Amerika Serikat (AS).



Mengutip Bloomberg, Senin, 22 Januari 2018, nilai tukar rupiah pada perdagangan pagi dibuka menguat ke Rp13.328 per USD. Day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.324 hingga Rp13.334 per USD dengan year to date return di minus 1,76 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.113 per USD.

Di sisi lain, gerak nilai tukar rupiah diprediksi bergerak menguat. Dampak dari penutupan Pemerintahan Amerika Serikat secara sementara diperkirakan akan mendorong penguatan gerak nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini dan diharapkan nantinya bisa memberi efek positif terhadap perekonomian.







Selain itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail menyebut, berkurangnya pembelian obligasi Pemerintah AS oleh Tiongkok dan Jepang diperkirakan juga akan membantu penguatan gerak nilai tukar rupiah mengawali pekan keempat di Januari. Tidak ditampik, langkah mengurangi pembelian surat utang tersebut oleh Tiongkok dan Jepang bisa memberikan efek terhadap AS.



"Gerak nilai tukar rupiah kemungkinan bergerak di rentang Rp13.300 hingga Rp13.320 per USD," kata Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) diperkirakan turun. Setelah sempat mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir akibat naiknya imbal hasil global didorong oleh kenaikan imbal hasil obligasi Pemerintah AS, imbal hasil SUN 10 tahun diperkirakan akan mengalami penurunan didorong oleh penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD).



"Imbal hasil SUN 10 tahun kemungkinan bergerak di rentang 6,15 persen sampai 6,18 persen," pungkasnya.









(ABD)