Forza Land Siap Berlabuh di Pasar Modal

Metrotvnews.com, Jakarta: P‎T Forza Land Indonesia bakal 'berlayar' di pasar modal Indonesia, setelah perseroan resmi ‎mencatatkan saham perdana atau melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada pagi ini. Perseroan akan menjadi emiten keempat di 2017, atau ke-539 yang listing di bursa.



Perseroan melantai di pasar modal dengan melepas saham sebanyak-banyaknya 312,50 juta saham.‎ N‎ilai nominal saham yang dipatok dengan harga Rp100 per saham, sedangkan harga ‎IPO yang dilepas ke publik sebesar Rp220 per saham, dari harga yang dipatok sebelumnya berada di kisaran Rp300-Rp350 per saham.

Proses IPO direalisasikan di Gedung BEI, Jakarta, Jumat 28 April 2017, bertepatan dengan pembukaan perdagangan saham di pasar modal Indonesia. Perusahaan dengan kode emiten FORZ ini akan meraup dana segar sebesar Rp68,75 miliar dari proses hajatan IPO tersebut.Adapun penjamin pelaksana emisi efek IPO Forza Land Indonesia yaitu PT Sinarmas Sekuritas. Sedangkan penjamin emisi efek adalah PT Erdhika Elit Sekuritas, PT Lautandhana Securindo, dan PT Phillip Securities Indonesia.Berdasarkan catatan Metrotvnews.com, Forza Land sempat mengajukan IPO di November 2016. Pada saat itu, FORZ membidik dana segar Rp93,7 miliar hingga Rp109,3 miliar. Dana hasil IPO, menurut Direktur Independen Forza Land Patris Jasur, sekitar 40 persen akan digunakan sebagai penyertaan untuk Borneo Sarana Properti.Serta, lanjutnya, sekitar 13 persen untuk pelunasan utang pokok dan bunga kepada Cipta Intan Persada. Sementara sisanya akan dipergunakan untuk modal kerja. Patris optimistis atas aksi korporasi IPO tersebut. Karena, dia menilai, saat ini merupakan momen yang tepat bagi perseroan untuk melakukan IPO."Karena memang setelah kita banyak diskusi dengan pihak BEI memang saat ini yang paling tepat. Dengan kita melakukan IPO memang kita banyak terbantu. Dengan begini kita jadi lebih tertib, dari perusahaan tertutup jadi perusahaan terbuka. Jadi lebih dipercaya oleh publik," ucap Patris‎.Sejalan dengan realisasi IPO, ‎nantinya perseroan akan menerbitkan 437 juta waran seri I yang menyertai saham baru itu atau 35 persen dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran ini akan diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru.Setiap lima saham baru perseroan berhak atas tujuh waran tersebut. Harga waran itu Rp275. Sehingga, total pelaksanaan waran maksimal Rp120,3 miliar.(ABD)