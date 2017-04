IHSG Berpeluang Alami Koreksi

Metrotvnews.com, Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang mengalami koreksi singkat tanpa menganggu uptrend menuju level 5.700 dalam waktu dekat. Sehingga technical analyst perkirakan IHSG akan menyentuh resistance psikologis tersebut di minggu ini.



"Penurunan di bawah 5.620 akan memperlambat pencapaian menuju level 5.700," kata Analis Samuel Sekuritas Muhamad Makky Dandytra, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Senin 10 April 2017.

Adapun sektor pilihan hari ini yakni tol, industrial area dan residential. Sektor yang dapat dipertimbangkan untuk bottom fishing antara lain poultry, FMCG, retail, pharmacy, telecom, bank dan mineral. Waspadai sektor yang berpotensi overbought seperti oil and gas.Sementara itu, serapan tenaga kerja Amerika Serikat (AS) memburuk dan aset aman diincar. Seranga rudal AS ke pangkalan udara Suriah mendorong penguatan aset safe haven termasuk emas dan dolar. Bahkan buruknya serapan tenaga kerja non pertanian AS gagal membendung penguatan dolar, terbantu juga oleh harapan bahwa buruknya data hanya akan sementara."Pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang relatif baik juga menjaga sentimen penguatan dolar index," kata Analis Samuel Sekuritas Rangga Cipta.Komoditas topang rupiah dan flight to safety memberatkan. Rupiah menguat walaupun hanya tipis di perdagangan Jumat. Harapan perang AS-Suriah sempat menekan bursa di kawasan tetapi terlihat hanya temporer. Harga komoditas yang menguat serta cadangan devisa yang konsisten naik justru memberikan alasan rupiah untuk tetap kuat."Fokus saat ini mulai beralih ke kampanye pilgub Jakarta II sehingga ketidakpastian politik bisa tinggi," pungkas Rangga.(ABD)