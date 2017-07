Potensi Pasar Produk Investasi Tinggi

Metrotvnews.com, Jakarta: Meningkatnya jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia dianggap merupakan potensi pasar manajemen kekayaan atau wealth management yang besar.



Kepala Manajemen Kekayaan dan Bisnis Digital PT Bank Commonwealth Ivan Jaya mengatakan indikator besarnya potensi pasar manajemen kekayaan ialah baru terdapat 523 ribu investor reksa dana di Indonesia, atau sekitar 0,2 persen dari total penduduk.

Menurut Ivan, selama ini kebanyakan orang Indonesia lebih cenderung memilih produk-produk tradisional, seperti tabungan, emas, properti, atau tanah. Namun, tren menunjukkan adanya peningkatan kesadaran berinvestasi di produk perbankan yang mutakhir atau sophisticated, terutama di kalangan generasi muda."Kami yakin pasar ini akan lebih tertarik mengakses wealth management bila mendapatkan solusi perbankan digital yang komprehensif," kata Ivan, seperti dikutip Antara, Senin 31 Juli 2017.Ivan pun mengatakan faktor eksternal juga berperan penting dalam pertumbuhan manajemen kekayaan, seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih baik, keberhasilan program pengampunan pajak, serta peringkat layak investasi dari lembaga pemeringkat."Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga serius dalam menjalankan program-program edukasi investasi kepada masyarakat dan mengembangkan produk baru sebagai alternatif investasi," ujarnya.Bank Commonwealth sendiri tengah gencar mengembangkan manajemen kekayaan melalui platform digital dan menargetkan pertumbuhan dana kelolaan (asset under management/AUM) lebih dari 25 persen."Kami mengajak nasabah memahami bahwa wealth management bukanlah layanan yang ditujukan untuk kaum elite saja, melainkan untuk semua kalangan masyarakat Indonesia demi mencapai aspirasi dan memenuhi kebutuhan finansialnya," kata Direktur Perbankan Retail Bank Commonwealth Rustini Dewi.Berdasarkan riset The Boston Consulting Group (BCG) April lalu, kelas menangah di Indonesia bakal melonjak pada 2020. Pada tahun tersebut, menurut riset bertajuk Asia's Next Big Opportunity tersebut, jumlah kelas menengah Indonesia mencapai 141 juta jiwa.Tahun ini, jumlah kelas menengah Indonesia menyentuh angka 74 juta jiwa dari total jumlah penduduk yang mencapai 250 juta jiwa. Seiring dengan pertumbuhan itu, bakal terjadi peningkatan perencanaan keuangan, termasuk di dalamnya ialah kebutuhan investasi. ((AHL)