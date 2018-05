Nilai Tukar Rupiah Menguat ke Rp14.097/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah menguat tipis terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kendati menguat, rupiah masih berada di level Rp14 ribu per USD.



Bloomberg, Rabu, 16 Mei 2018, mencatat rupiah ditutup level Rp14.097 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada Rp14.070 per USD. Rupiah bergeliat hingga 60 poin atau setara 0,43 persen.

Pada sore ini, gerak rupiah ada di level Rp13.126-Rp14.109 per USD. Sementara itu year to date return (ytd) tercatat sebesar 3,98 persen.



Sedangkan berdasarkan data Yahoo Finance, rupiah diperdagangkan menguat ke level Rp14.088 per USD, yang mencapai 56 poin atau setara 0,40 persen.



Sementara berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor), rupiah diperdagangkan ke level Rp14.094 per USD.



Analis Binaartha Parama Sekuritas Reza Priyambada mengatakan sentimen global yang membuat mata uang Negeri Paman Sam terus positif antara lain consumer spending di AS yang diperkirakan meningkat dan naiknya imbal hasil obligasi‎ AS.



"Kedua itu akan memengaruhi USD. Untuk itu, tetap mewaspada berbagai sentimen yang dapat membuat rupiah kembali melemah," ucap Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 16 Mei 2018.



Dengan masih cenderung melemah, Reza menyatakan, nilai tukar rupiah diproyeksikan bergerak di kisaran support Rp14.044 per USD, sedangkan posisi resisten akan berada di Rp14.000 per USD. Sedangkan kembali tercatatnya defisit pada perdagangan Indonesia membuat nilai tukar rupiah tenggelam di zona merah di perdagangan sepanjang hari kemarin.









(AHL)