Akhir Pekan, Rupiah Pagi Terhempas ke Rp14.155/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi atau di akhir pekan terlihat terhempas ke zona merah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp14.133 per USD. Ketidakpastian yang datang dari luar negeri memberikan kekuatan terhadap pergerakan USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 25 Mei 2018, perdagangan pagi dibuka tertejab ke Rp14.155 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp13.126 hingga Rp14.213 per USD dengan year to date return di minus 4,26 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.948 per USD.

Sementara itu, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun 0,25 persen menjadi 93,772 pada akhir perdagangan. Para analis mengatakan risalah yang relatif dovish mengisyaratkan bahwa Fed mungkin tidak menaikkan suku bunga secara agresif tahun ini sesuai harapan pasar.







Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1727 dari USD1,1700 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik menjadi USD1,3385 dari USD1,3351 di sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7577 dari USD0,7563.



Sedangkan US dibeli 109,30 yen Jepang, lebih rendah dari 110,08 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD turun menjadi 0,9915 franc Swiss dari 0,9962 franc Swiss, dan naik menjadi 1,2889 dolar Kanada dari 1,2836 dolar Kanada.



The Fed diperkirakan akan segera menaikkan suku bunga, jika prospek ekonomi sejalan dengan ekspektasi para pejabat the Fed, risalah untuk pertemuan kebijakan terbaru bank sentral menunjukkan pada Rabu 23 Mei, sejalan dengan perkiraan pasar.









