IHSG Pagi Tumbang

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis pagi dibuka terpukul ke zona merah seiring minimnya katalis positif dari dalam negeri. Ketidakpastian ekonomi dunia seperti memanasnya hubungan dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok serta terus naiknya harga minyak dunia memberikan beban terhadap pasar saham di negara berkembang.



IHSG Kamis, 4 Oktober 2018, perdagangan pagi dibuka jatuh sebanyak 24,12 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 5.843. Sedangkan LQ45 turun sebanyak 5,90 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 919 dan JII melemah sebanyak 4,13 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 646.

Pagi ini, seluruh sektor nyaris kompak berbaris di jalur pelemahan. Sektor perkebunan menguat sebanyak 5,58 poin, adn sektor properti naik sebanyak 0,17 poin. Sedangkan sektor infrastruktur tumbang sebanyak 7,14 poin, sektor perdagangan turun sebanyak 3,38 poin, dan sektor konsumer melemah sebanyak 3,07 poin.



Volume perdagangan pagi dibuka sebanyak 751 juta lembar saham senilai Rp469 miliar. Sebanyak 78 saham terlihat menguat, sebanyak 142 saham terpantau melemah, sebanyak 92 saham tidak berubah, dan sebanyak 349 saham tidak mengalami perdagangan.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average menguat 54,45 poin atau 0,20 persen menjadi ditutup di 26.828,39 poin. Indeks S&P 500 naik 2,08 poin atau 0,07 persen menjadi berakhir di 2.925,51 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup bertambah 25,54 poin atau 0,32 persen, menjadi 8.025,09 poin.



Caterpillar dan Boeing memimpin para pemenang di Dow. Saham kedua perusahaan tersebut masing-masing naik 2,20 persen dan 1,53 persen pada penutupan perdagangan. Saham-saham bank utama AS juga menguat karena imbal hasil obligasi AS mencapai rekor tertinggi, didorong oleh data ekonomi yang lebih baik dari perkiraan.



S&P 500 melayang di sekitar garis datar, karena kerugian di sektor utilitas dan konsumen pokok mengimbangi keuntungan di sektor keuangan. Saham Apple ditutup sekitar 1,2 persen lebih tinggi, berkontribusi pada kenaikan Nasdaq. Di sisi ekonomi, pekerjaan sektor swasta AS naik 230 ribu pekerjaan dari Agustus ke September, menurut laporan ADP.





(ABD)