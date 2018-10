Jakarta: Mata uang rupiah terus melemah pada penutupan perdagangan hari ini. Rupiah tak berhasil menjauhi level Rp15 ribu per USD pada penutupan perdagangan hari ini di tengah sentimen negatif dari global dan minimnya sentimen dari domestik.



Bloomberg, Rabu, 3 Oktober 2018 mencatat mata uang rupiah melemah 32 poin dengan berada pada Rp15.075 per USD. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah melemah 36 poin dengan berada pada Rp15.076 per USD. Bank Indonesia (BI) merekam mata uang rupiah melemah dengan berada pada Rp15.088 per USD.

Indeks dolar Amerika Serikat (UDS) diperkirakan bergerak sideways ke level 95,4-95,5 terhadap beberapa mata uang kuat utama dunia lainya. Euro masih melemah terhadap USD seiring kekhawatiran akan defisit anggaran Pemerintah Italia yang lebih tinggi dari seharusnya.



Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail sebelumnya mengatakan mata uang rupiah melemah cukup dalam kemarin didorong kenaikan harga minyak yang cukup tinggi seiring turunya suplai minyak di pasaran dunia akibat sanksi Amerika Serikat terhadap Iran. Selain itu, tensi perang dagang antara AS-Tiongkok terus meruncing.



"Rupiah kemungkinan bergerak stabil di level Rp15.010 hingga Rp15.060 per USD," sebut Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2018.





