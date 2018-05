IHSG Perdagangan Pagi Berbaris di Jalur Merah

Jakarta: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terlihat terpental ke zona merah seiring minimnya sentimen positif yang datang. Pelemahan tersebut terjadi seiring dengan bursa saham Amerika Serikat (AS) yang ditutup melemah seiring gejolak di Italia yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas zona euro.



IHSG Rabu, 30 Mei 2018, perdagangan pagi dibuka ambruk 30,90 poin atau setara 0,5 persen ke posisi 6.037. Sedangkan LQ45 melemah 7,80 poin atau setara 0,8 persen ke posisi 969 dan JII juga melemah sebanyak 4,18 poin atau setara 0,6 persen ke posisi 688.

Pagi ini, seluruh sektor nyaris kompak terhempas ke zona merah. Sektor perdagangan mampu selamat dengan menguat 0,43 poin. Sedangkan sektor konsumer melemah 20,60 poin, sektor infrastruktur melemah 14,32 poin, dan sektor manufaktur melemah 8,89 poin.



Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat ditutup melemah seiring gejolak di Italia yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas zona euro. Krisis politik di Italia dan ancaman terhadap proyek euro memicu pergeseran aktiva investor ke aset safe haven seperti obligasi Pemerintah AS.







"Sementara saham bank-bank besar AS juga tertekan oleh outlook dari JPMorgan dan Morgan Stanley, yang mengungkapkan kinerja bank pada kuartal II-2018 diestimasikan cenderung datar secara tahun ke tahun," sebut Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Pelemahan harga minyak mentah terbebani prospek peningkatan produksi dari Arab Saudi dan Rusia. Arab Saudi dan Rusia pekan lalu mengisyaratkan akan mengembalikan sebagian produksi yang mereka kurangi sejak akhir 2016. Saat ini, fokus tertuju pada pertemuan OPEC di Wina pada akhir Juni untuk mengetahui apakah pembatasan produksi akan tetap berlangsung.



Untuk domestik, Samuel Research Team menambahkan, fokus tertuju pada keputusan Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin (bps) ke level 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) tambahan atau insidentil hari ini.



"IHSG berpeluang datar merespons sentimen global dengan EIDO ditutup menguat. Rupiah kemungkinan menguat kembali ke level Rp13.950 sampai dengan Rp14.050 per USD," pungkas Samuel Research Team.









