Dharma Satya Nusantara Bagi Dividen Rp104,6 Miliar

Jakarta: PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) memberikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp104,6 miliar atau Rp10 per saham. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), jumlah dividen yang dibagikan tersebut sebesar 18 persen dari total laba bersih Perseroan pada 2017 yang mencapai Rp585,2 miliar.



"Selanjutnya RUPST memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tersebut dengan memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku," kata Direktur Utama DSNG Andrianto Oetomo dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin, 2 April 2018.



Dalam Public Expose tersebut dipaparkan kinerja operasional dan finansial Perseroan selama tahun 2017 dan rencana 2018. Pada 2017 Perseroan mencatat kinerja 2017 yang cukup menggembirakan setelah tahun sebelumnya mengalami penurunan akibat dampak lanjutan El-Nino.



Jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang diproduksi Perseroan sebanyak 1,6 juta ton, meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan produksi CPO Perseroan juga meningkat 29 persen menjadi 403,6 ribu ton, dengan harga jual rata-rata minyak sawit Perseroan pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp8,1 juta per ton, naik sekitar delapan persen dibandingkan tahun 2016.



Sampai dengan 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 13 kebun dan tujuh pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 450 ton TBS per jam serta satu Kernel Crushing Plant yang memproduksi Palm Kernel Oil (PKO) dengan kapasitas 200 ton per hari. Jumlah kebun menghasilkan (mature area) sampai akhir 2017 mencapai 72.345 hektare dari total lahan tertanam sebanyak 90.288 hektare.



Dirinya menambahkan membaiknya operasional kebun tersebut memberikan dampak positif pada kinerja finansial Perseroan. Pada tahun 2017, perseroan mencatat kenaikan penjualan sebesar 33 persen menjadi Rp5,2 triliun. Dari jumlah penjualan tersebut, segmen usaha kepala sawit memberikan kontribusi 83 persen, sedangkan sisanya dari produk kayu.



Terkait dengan rencana tahun 2018, Perseroan memaparkan rencana untuk membangun satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) baru di Kalimantan Barat, seiring dengan bertambahnya tanaman yang menghasilkan di provinsi tersebut. PKS berkapasitas 30 ton per jam tersebut merupakan PKS pertama Perseroan yang berlokasi di Kalimantan Barat.



"Dengan beroperasinya PKS itu, total kapasitas PKS Perseroan akan mencapai 480 ton per jam. Selain itu, Perseroan juga sedang melakukan kajian untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa di Kalimantan Timur yang menunjukkan komitmen Perseroan dalam mengembangkan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan," pungkasnya.



