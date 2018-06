Jakarta: PT Bursa Efek Indonesia (BEI) kedatangan tiga emiten baru yakni PT ‎MNC Studio International Tbk (MSIN), PT Sriwahana Adityakarta Tbk (SWAT), dan PT Steadfast Marine ‎Tbk (KPAL). Bersamaan, ketiganya melakukan pencatatan saham di bursa pagi ini.



Direktur Utama BEI Tito Sulistio mengimbau ketiga emiten tersebut harus bisa lebih terbuka ketika sudah mencatatkan sahamnya di bursa efek Indonesia.

"Mulai sekarang yang lihat publik, jadi harus menjaga transparansi, akuntabilitas, fairness, dan keterbukaan itu sangat penting," ucap Tito, ditemui di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Jumat‎, 8 Juni 2018.



‎Sebagaimana diketahui, ada tiga perusahaan yang resmi menjadi emiten pada hari ini. Pertama, ada MNC Studio International melepas 1,56 miliar saham di harga Rp500 per saham.‎ Perusahaan ditaksir meraup dana segar lebih dari Rp780 miliar dari proses hajatan IPO.



Emiten kedua yakni Sriwahana Adityakarta yang melepas 664,2 juta saham di harga Rp160 per saham. P‎erusahaan direncanakan meraup dana segar lebih dari Rp106,27 miliar dari proses IPO.



Serta emiten ketiga yakni Steadfast Marine yang melepas 350 juta saham di harga Rp115 per saham. P‎erusahaan akan meraup dana segar lebih dari Rp40,25 miliar dari proses hajatan IPO.



Dana dari hasil IPO, ketiga perusahaan mengalokasikannya untuk ekspansi bisnis dan modal kerja. Sehingga, kinerja perusahaan terus berkembang di masa mendatang.









