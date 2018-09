Rupiah Dibuka Jatuh ke Rp14.944/USD

Jakarta: Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada perdagangan Jumat pagi terpantau kian terlempar lebih dalam di zona merah dibandingkan dengan hari sebelumnya di Rp14.922 per USD. Katalis positif seperti naiknya suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI) belum memberikan kekuatan signifikan untuk rupiah mengalahkan keperkasaan USD.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 28 September 2018, perdagangan pagi dibuka melempem ke Rp14.944 per USD. Sedangkan day range nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp14.944 hingga Rp14.945 per USD dengan year to date return di 10,25 persen. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp14.726 per USD.

Sementara itu, Analis Samuel Sekuritas Ahmad Mikail mengatakan, kenaikan tingkat suku bunga oleh the Fed kemarin berhasil mendorong penguatan USD. Tidak ditampik, perekonomian Amerika Serikat berada di jalur yang kuat sehingga memperkuat posisi the Fed untuk mantap menaikkan suku bunga acuan.







"Rupiah kemungkinan melemah akibat penguatan USD tersebut. Rupiah kemungkinan bergerak melemah di level Rp14.910 sampai dengan Rp14.950 per USD," ungkap Ahmad Mikail, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average naik 54,65 poin atau 0,21 persen menjadi 26.439,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 8,03 poin atau 0,28 persen menjadi 2.914,00. Indeks Nasdaq Composite naik 51,60 poin, atau 0,65 persen, menjadi 8.041,97.



The Fed pada Rabu waktu setempat menaikkan suku bunga jangka pendek sebesar seperempat poin persentase, kenaikan suku bunga ketiga tahun ini dan langkah kedelapan sejak akhir 2015. Kenaikan suku bunga acuan dilakukan the Fed sejalan dengan kian kuatnya perekonomian Amerika Serikat.









(ABD)