Startup Pertama Melantai di BEI, Saham Kioson Melesat 50%

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) resmi mencatatkan saham perdananya (Initial Public Offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan menjadi e‎miten ke-24 di 2017, atau ke-559 yang sudah mencatatkan saham di ‎bursa.



Perusahaan startup pertama yang mencatatkan saham di bursa ini melepas 150 juta saham atau 23,07 persen dari modal ditempatkan dan disetor dengan harga Rp30 per saham. Adapun dana segar yang didapat Rp45 miliar.

Pada saat pencatatan saham perdana, saham KIOS dibuka pada posisi level Rp450 per saham atau naik 50 persen atau setara 150 poin. Sementara harga terendah Rp450 per saham, sedangkan harga tertinggi tetap berada di posisi Rp450 per saham. Frekuensi satu kali dan volume tiga lot yang menghasilkan transaksi Rp135 ribu.



Direktur Utama Kioson Komersial Indonesia Jasin Halim menyatakan, langkah IPO Kioson merupakan milestone penting bagi dunia pasar modal Indonesia. Sebab, untuk pertama kalinya investor retail bisa berinvestasi di startup teknologi.



"Kami berterima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu Kioson selama proses menuju IPO. Kesuksesan IPO ini menjadi angin segar untuk startup di Indonesia, bahwa sumber pendanaan melalui IPO layak menjadi pertimbangan," kata Jasin di Gedung BEI, SCBD Sudirman, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.



Hasil dari dana IPO, Jasin menuturkan, perseroan bakal menggunakan untuk melakukan ekspansi usaha. Sedangkan sebesar 75,76 persen dari dana IPO tersebut akan digunakan untuk mengakuisisi saham PT Narindo Solusi Komunikasi.



Adanya pendatang baru dari startup, Direktur Utama BEI Tito Sulistio menyatakan, Kioson merupakan bukti yang nyata, bukan hanya perusahaan besar yang bisa melantai di pasar modal, tapi perusahaan berbasis startup juga bisa IPO di bursa.



"Saya sangat support bursa berikan karpet merah untuk menyediakan fasilitas bagi perusahaan startup," pungkas Tito.









(AHL)