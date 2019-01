Rupiah dan IHSG Kompak Lanjutkan Kenaikan

Jakarta: Gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada penutupan perdagangan hari ini kembali berada di zona hijau. IHSG menghijau setelah mata uang rupiah ikut naik pada penutupan perdagangan hari ini.



IHSG mendapatkan sentimen negatif dari hasil pada perdagangan kemarin seiring dengan pelemahan bursa Asia karena kekhawatiran atas prospek pertumbuhan ekonomi global dan perang perdagangan Tiongkok-AS yang sedang berlangsung menjauhkan investor dari aset berisiko.



IHSG, Kamis, 24 Januari 2019 tercatat naik 15,4 poin dengan berada pada 0,24 persen berada di 6.466. Volume perdagangan tercatat sebesar 15 miliar lembar saham dengan nilai Rp11 triliun. Frekuensi perdagangan sebanyak 539,585 kali dengan 226 saham naik dan 189 saham turun.

Sedangkan di Amerika Serikat, Wall Street ditutup fluktuatif dengan Indeks Dow Jones naik 0.53 persen) ditutup menguat, Indeks S&P 500 naik 0.02 persen) cenderung flat, dan Nasdaq Composite ditutup melemah.



Sentimen positif datang dari bursa AS ditutup yang ditutup variatif menyusul berbagai sentiment seperti kinerja kuartalan positif dari emiten-emiten besar seperti IBM, P&G, United Technologies, dan lain-lain, diimbangi oleh kekhawatiran tentang potensi penurunan ekonomi, ketegangan perdagangan dan penutupan pemerintah terpanjang dalam sejarah AS.



Mega Sekuritas meramalkan pada pagi ini bursa regional menguat, IHSG fluktuatif melemah terbatas (6.420 hingga 6.500).



Kenaikan IHSG diiring dengan kenaikan mata uang rupiah sebanyak 17,5 poin dengan berada pada Rp14.170 per USD menurut bloomberg. Yahoo Finance melansir mata uang rupiah naik 45 poin dengan berada pada Rp14.165 per USD. Sementara Bank Indonesia mencatat mata uang rupiah berada di Rp14.141 per USD.







(SAW)