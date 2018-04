IHSG Pagi Melonjak ke 6.305

Jakarta: Reli Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Rabu pagi terpantau terjadi dan dibuka di zona hijau. Meredanya ketegangan geopolitik di Suriah atas serangan Amerika Serikat dan sekutunya memberikan efek positif terhadap pergerakan IHSG dan diharapkan penguatan bisa terus terjadi.



IHSG Rabu, 18 April 2018, perdagangan pagi dibuka menguat sebanyak 19,25 poin atau setara 0,3 persen ke posisi 6.305. Sedangkan LQ45 menguat 4,15 poin atau setara 0,4 persen ke posisi 1.031 dan JII menguat 1,58 poin atau setara 0,2 persen ke posisi 729.

Pagi ini, seluruh sektor hampir didominasi di zona hijau. Sektor pertambangan menguat 8,69 poin, sektor infrastruktur menguat 6,07 poin, dan sektor konsumer menguat 1,97 poin. Sedangkan sektor perkebunan terlihat melemah 5,55 poin.



Volume perdagangan pagi tercatat sebanyak 483 juta lembar saham senilai Rp272 miliar. Sebanyak 144 saham terpantau menguat, sebanyak 35 saham melemah, sebanyak 94 saham tidak berubah, dan sebanyak 347 saham tidak mengalami perdagangan.







Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik 213,59 poin atau 0,87 persen ditutup di 24.786,63. Indeks S&P 500 bertambah 28,55 poin atau 1,07 persen, berakhir di 2.706,39 poin. Indeks Komposit Nasdaq ditutup naik 124,81 poin atau 1,74 persen, menjadi 7.281,10 poin.



Saham Netflix melonjak 9,19 persen menjadi USD336,06 per saham, setelah penyedia video streaming tersebut melaporkan pertumbuhan pelanggan yang lebih tinggi dari perkiraan. Saham UnitedHealth Group melonjak 3,57 persen menjadi USD238,55 per saham, setelah perusahaan menyampaikan laba dan pendapatan kuartalan yang keduanya mengalahkan konsensus pasar.



Saham Goldman Sachs merosot 1,65 persen menjadi USD253,63 per saham, meskipun bank AS tersebut menyampaikan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan. Data terakhir dari Thomson Reuters menunjukkan laba gabungan perusahaan-perusahaan komponen S&P 500 pada kuartal pertama 2018 diperkirakan meningkat sebesar 19,2 persen tahun ke tahun.









