Pasar Keuangan Nantikan Pengumuman Suku Bunga Acuan

Jakarta: Bursa saham Amerika Serikat (AS) semalam ditutup menguat, sedangkan pasar Eropa kemarin ditutup bervariasi. VIX indeks tercatat turun tajam sebanyak 8,27 persen ke level 13.42. Dari update data makro, pasar tengah menantikan rilisnya data manufaktur dan new home sales, sementara pada 24/5/18 FOMC dijadwalkan merilis minutes meeting-nya.



"Dari pasar komoditas, instrumen safe haven seperti emas menguat, sedangkan harga minyak dunia naik di tengah penurunan US crude stockpiles," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Kamis, 17 Mei 2018.

Dari pasar APAC pagi ini beberapa indeks acuan yang telah beroperasi perdagangannya terlihat bergerak naik. Dari pasar domestik hari ini pasar tengah menantikan keputusan Bank Indonesia (BI) apakah akan menaikan 7D RR atau tidak dengan pasar berharap kenaikan sebanyak 25 bps menjadi 4,5 persen.



"Nilai tukar rupiah tercatat melemah ke level terendahnya dalam satu tahun terakhir sedangkan pasar EIDO naik," sebut Samuel Research Team.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 62,52 poin atau 0,25 persen menjadi 24.768,93. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 11,01 poin atau 0,41 persen ke 2,722.46. Kemudian indeks Nasdaq Composite naik 46,67 poin atau 0,63 persen menjadi 7.398,30.



Saham Macy's menguat 10,8 persen akibat laba kuartalan yang lebih kuat dari perkiraan dalam penutupan pasar pada Rabu. Penjualan toko yang sama, metrik utama untuk pengecer, ditambah 4,2 persen pada kuartal terakhir, mengalahkan ekspektasi pasar dari kenaikan 1,4 persen.



Sementara itu, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi sebesar USD1,1802 dari USD1,1850 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris turun menjadi sebesar USD1,3482 dari USD1,3510 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi USD0,7515 dari USD0,7473.









(ABD)