Melantai 20 Tahun, Barito Pacific Akhirnya Tebar Dividen Rp432 Miliar

Jakarta: Induk usaha PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), yakni PT Barito Pacific Tbk (BRPT) bakal membagikan dividen (keuntungan) tunai sebesar USD30 juta atau senilai Rp432 miliar dari porsi laba bersih tahun buku 2017.



Jumlah laba bersih yang dijadikan dividen setara dengan 25 persen dari perolehan laba bersih sebesar USD2,45 miliar di 2017. Pembagian dividen ke pemegang saham telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perseroan.

Menurut Direktur Utama Barito Pacific Agus Salim Pangestu, penyisihan laba bersih ini merupakan salah satu upaya Barito untuk mewujudkan komitmen kepada seluruh investor publik yang setia.



"Pertama kalinya dalam 20 tahun terakhir, kali ini kami bagikan dividen kepada pemegang saham," ucap dia dalam keterangan resminya, Rabu, 18 Juli 2018.



Dia menjelaskan, dividen tunai yang diberikan sama dengan sebesar Rp24,43 per saham. Pemegang saham yang berhak menerima dividen adalah mereka yang tercatat pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).



Pembagian dividen ini juga dilakukan untuk saham baru yang telah diterbitkan melalui right issue sebelumnya. Melalui aksi itu, perseroan menerbitkan sebesar 3,83 miliar saham baru.



Sepanjang 2017, Barito Pacific mencetak kenaikan pendapatan bersih sebesar 25 ppersen menjadi USD2,45 miliar. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya sebesar USD1,96 miliar. Dengan begitu, perseroan mampu membukukan laba bersih USD279,9 juta.





